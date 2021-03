La zone Mazaurette spéciale kids : comment embrasser pour la première fois ?

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond aux questions que se posent les enfants sur le couple, l’amour, le corps et le sexe aussi. Cette semaine, elle répond à Connor qui veut savoir comment on embrasse, à Iris qui ne comprend pas pourquoi les garçons de son âge sont si à l’aise pour parler de faire l’amour et à « Petit chat » qui se demande ce que c’est la masturbation. Maïa Mazaurette nous explique également ce qu’est la « clause Roméo et Juliette » qui fait polémique et d’Elliot Page, en couverture du dernier numéro du magazine Time.