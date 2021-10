La Zone Mazaurette spéciale kids : comment parler de sexe aux ados ?

Le mercredi, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des kids sur le sexe, le couple, l’amour et le corps. Cette semaine, elle aide Samy à comprendre comment on peut faire des enfants si on n’est pas mariés, elle répond à Petit Panda qui veut savoir si on peut avoir un petit ami quand on a les cheveux courts et à Elouane qui veut savoir pourquoi les images sexuelles sont choquantes. Enfin, elle répond à Juju qui se demande comment parler de sexe aux ados.