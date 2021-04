La Zone Mazaurette spéciale kids : est-ce que c’est si grave de plaquer par texto ?

Le mercredi, Maïa Mazaurette donne la parole aux plus jeunes et nous informe sur les sujets qui les concernent. Cette semaine, elle s’intéresse notamment à ce chiffre alarmant dévoilé par le journal Le Monde cette semaine : les désordres alimentaires ont bondi de +30% chez les jeunes depuis le début de la crise du Covid. Elle répond ensuite aux question de Maïwenn, qui veut savoir pourquoi les parties intimes sont à nous et pourquoi personne n’a le droit de les toucher, à Zélie qui se demande si les animaux ont le même Kamasutra que les humains et à Martin qui veut savoir si c’est si grave que ça de plaquer quelqu’un par message.