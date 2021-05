La Zone Mazaurette spéciale kids : faut-il être sexy pour être populaire ?

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette s’intéresse aux kids et aux adolescents, décortique l’actu qui les concerne et répond à leurs questions. Cette semaine, elle nous parle du « Snapchat Syndrome », qui pousse de plus en plus d’utilisateurs des réseaux sociaux à vouloir se rapprocher de la perfection offerte par les filtres grâce à la chirurgie esthétique. Elle nous parle aussi de la polémique Twitch. La plateforme, à l’origine plutôt dédiée aux jeux vidéo, sur laquelle des joueurs pro ou amateurs peuvent gagner de l’argent à condition d’être regardé vient d’ouvrir une nouvelle catégorie dédiée aux programmes filmés dans sa baignoire ou son jacuzzi. Sur le papier, rien de bien méchant et rien à voir avec les jeux vidéo, n’empêche que cette nouvelle catégorie attire les curieux, de quoi potentiellement piquer des abonnés aux « vrais » utilisateurs. D’où la question : faut-il forcément être sexuelle, ou sexy, pour être populaire ?