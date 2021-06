La Zone Mazaurette spéciale kids : la jeunesse est-elle vraiment "le plus bel âge de la vie" ?

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond aux questions des enfants et des ados. Cette semaine, elle répond à Margot, 10 ans, qui ne comprend pas pourquoi son père refuse qu’elle porte des crop-tops, à Solal, 13 ans qui se demande comment parler de sexe à ses parents sans être gêné et à Emma, 16 ans, qui veut savoir comment ne pas (trop) stresser pour sa première fois. Pour finir, Maïa Mazaurette s’intéresse aux jeunes adultes. Selon une enquête menée dans cinq pays et publiée dans Le Monde, le moral des 18-25 ans a énormément souffert de la pandémie. « Génération abîmée, oubliée, jeunesse volée, colère, gâchis, frustration » : les mots utilisés dans l’enquête sont durs et traduisent l’état d’esprit d’une jeunesse à bout de souffle après plus d’un an de pandémie. 71% d’entre eux ont l’impression d’avoir été « sacrifiés au nom de la sécurité sanitaire » et 79% d’avoir été « privés de leurs plus belles années ». Pour remonter le moral des troupes, Maïa Mazaurette nuance un peu cette dernière affirmation : la jeunesse, est-ce vraiment « le plus bel âge » de la vie ? Ou oublie-t-on un peu vite « le plus beau jour de notre vie », le mariage, qui arrive en général plutôt dans la trentaine, ou l’âge béni du portefeuille, aux alentours des 70 ans ?