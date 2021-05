La Zone Mazaurette spéciale kids : le clitoris, l’oublié des manuels scolaires

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des enfants et des adolescents. Cette semaine, elle s’intéresse à leur calendrier du déconfinement : quand pourront-ils retourner à la bibliothèque, au cinéma, assister à leur cours de danse ou de sport ou aller à la piscine ? Elle répond ensuite à Ava qui veut savoir si on est obligés de tomber amoureux, à Margot qui aimerait comprendre pourquoi le clitoris est rarement présent dans les livres de cours et à Rose qui ne comprend pas pourquoi les gens se cachent pour poser des questions dans Quotidien.