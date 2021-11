La Zone Mazaurette spéciale kids : les réseaux sociaux sont-ils dangereux pour les enfants ?

Ce mercredi, les députés de l’Assemblée nationale discutaient des dangers des réseaux sociaux chez les enfants et les ados avec la lanceuse d’alerte américaine, Frances Haugen. Pourquoi Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et Tik Tok peuvent-ils être dangereux pour les plus jeunes ? On en parle avec Maïa Mazaurette.