La Zone Mazaurette spéciale kids : pour oublier vos complexes, allez au musée !

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des enfants sur le corps, l’amour, le couple et la sexualité. Cette semaine, elle répond à Alix qui veut savoir à partir de quel âge on peut faire des enfants, à Émilien qui cherche à comprendre comment les spermatozoïdes passent d’un corps à l’autre et à Mika, papa d’une adolescente de 14 ans, qui veut savoir quoi faire pour que sa fille arrête de se trouver trop grosse.