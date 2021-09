La Zone Mazaurette spéciale kids : pourquoi c’est difficile de parler de son homosexualité à sa famille ?

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que se posent les enfants sur le couple, l’amour, le corps et la sexualité. Cette semaine, elle répond avec Philomène qui veut comprendre pourquoi ça peut être difficile de dire à ses parents qu’on est homosexuel, à Gaïa qui se demande si on peut avoir trois amoureux en même temps et à Jiji qui veut savoir pourquoi les garçons poussent plus tard que les filles.