La zone Mazaurette spéciale kids : pourquoi le porno est-il interdit aux mineurs ?

Le mercredi, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que les enfants et les adolescents se posent sur le couple, l’amour, le corps et la sexualité. Cette semaine, elle répond à Victoria, Noah et Nathan qui se demandent comment s’occuper si les écoles ferment et à Jade qui aimerait trouver le moyen de garder le moral quand elle est loin de ceux qu’elle aime. Enfin, Maïa Mazaurette nous explique pourquoi le porno est interdit aux mineurs et pourquoi on en parle en ce moment.