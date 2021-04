La Zone Mazaurette spéciale kids : TikTok, triangle amoureux, fusion et sexualisation

Tous les mercredis, Maïa Mazaurette répond aux questions des enfants et des ados. Cette semaine, elle répond à Liv qui veut savoir si c’est dangereux d’avoir un compte Tik Tok, à Léonore qui se demande quoi faire si elle est amoureuse du même garçon que sa meilleure amie, à Aubin qui veut savoir si le sexe du papa et de la maman doivent « fusionner » pour faire des bébés et Sunnee qui ne comprend pas pourquoi les garçons peuvent montrer leurs seins et pas les filles.