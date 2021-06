La Zone Mazaurette spéciale sexe : les zones érogènes selon Maïa (et Monica de Friends)

On se souvient tous de cette scène culte de Friends dans laquelle Monica apprend à Chandler les principales zones érogènes chez la femme grâce à un dessin. Problème : on ne voit jamais le-dit dessin. Comment savoir donc quelles sont les zones les plus érogènes chez la femme ? Et puisqu’on ne fait pas dans l’inégalité : quelles sont les zones érogènes chez les hommes ? D’après les études scientifiques, on retrouve finalement une majorité de zones érogènes communes chez l’homme et la femme. Après, tout le monde est différent et certaines parties du corps, même les plus invraisemblables, peuvent devenir source de plaisir : le tibia, le cou, le menton ou les orteils. Maïa Mazaurette nous explique tout ce qu’il faut savoir sur les zones érogènes.