La zone Mazaurette spéciale sexe : nympho ou grosse libido ? Frigide ou asexuel ? Pour ne pas tout mélanger

Tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe. Cette semaine, exceptionnellement, elle commence par une question que personne ne lui a posée… alors que tout le monde se la pose : on fait comment avec notre sexualité pour les 4 prochaines semaines confinées, avec les enfants à la maison ? Elle répond ensuite à Aurélie, qui voudrait savoir ce qu’est le « stealthing », à Elise qui voudrait connaître la différence entre la nymphomanie et une libido débordante et à Mila qui à l’inverse voudrait comprendre la différence entre frigide et asexuel.