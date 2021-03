La zone Mazaurette spéciale sexe : oui, l’orgasme masculin multiple, c’est possible

Ce week-end, on change d’heure et on gagne une heure de lumière en plus. C’est donc le moment ou jamais de se pencher sur la question suivante : la lumière a-t-elle une influence sur notre libido ? Cette semaine, Maïa Mazaurette répond aussi à vos questions : comme celle de Flo qui veut savoir ce qu’est la « charge mentale sexuelle », à Mona qui se demande si l’orgasme multiple masculin est possible et à Georges qui veut savoir pourquoi les femmes peuvent se passer de sexe et pas les hommes.