La Zone Mazaurette spéciale sexe : pour sauver vos testicules, portez des jupes !

Depuis des années, et c’est très sérieux, les pouvoirs publics s’inquiètent de la baisse de la qualité du sperme dans les pays occidentaux. Pour y remédier et sauver le monde, une seule solution : se mettre aux jupes. Comme ça, les hommes évitent chaleur et compression dont on connaît les effets désastreux sur les testicules. Moralité : la jupe, le kilt, la robe à fleurs, portez ce que vous voulez, mais soyez à l’air. Cette semaine, Maïa Mazaurette ouvre un grand dossier sur le désir, son intensité, son absence aussi, ses allers et retours. Parce que non, le désir ne suit pas une ligne droite et linéaire, il fluctue en fonction de plein de facteurs différents : le stress, le moral, la faim, l’ennui, l’alcool etc. Quand la baisse de désir commence à poser problème dans le couple, une seule solution là aussi : prendre soin de soi. Et pour déculpabiliser les hommes et les femmes, Maïa Mazaurette déconstruit le cliché selon lequel les hommes auraient plus de désir que les femmes. En réalité, selon les recherches scientifiques, les femmes sont même plus réactives que les hommes en la matière. Là où ça coince, c’est que les femmes à la différence des hommes, sont tellement rappelées à l’ordre lorsqu’elles expriment leur désir et leur sexualité, et ce dès l’enfance, qu’il se produit une coupure entre la tête et le corps. Elles ont donc plus de risques de ne pas remarquer leur désir, ou de l’exprimer. Enfin, pour stimuler le désir, il faut y mettre un peu du sien. Si moins on a de sexe, moins on a envie de sexe, il existe au contraire d’excellents moyens de stimuler la machine : la pornographie, le fantasme, les podcasts érotiques ou encore la méditation.