La Zone Mazaurette : Squeaky, la plateforme qui veut vous faire aimer les sextoys d’occasion

Et le sextoy d’occasion était le sextoy de demain ? A priori, quand on pense sextoy, on ne pense pas du tout à acheter un objet d’occasion, le jouet sexuel étant très intime, très personnel. Pourtant, le marché du sextoy d’occasion est en plein essor. S’embrasser même en étant à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, c’est désormais possible. Des étudiants chinois ont créée et brevetée une « machine à bisous ».