La Zone Mazaurette : Stranger Things et Harry Styles sont-ils coupables de queerbaiting ?

C’est quoi le « Queerbaiting » ? C’est le fait de prétendre faire partie de la communauté LGBT afin de mieux « l’appâter ». La série Stranger Things et le chanteur Harry Styles ont tous les deux été accusés de « queerbaiting ». L’une pour son personnage de Will : rien ne prouve qu’il soit gay, mais la série surjoue l’ambiguïté sur la question. L’autre pour son style vestimentaire – Harry Styles pose régulièrement vêtu de robes ou de jupes – et ses drapeaux LGBT.