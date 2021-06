La Zone Mazaurette – Summer body (ou pas) : faut-il vraiment perdre 3 kilos avant l’été ?

À un mois des vacances, on n’entend plus parler que de lui : le summer body. Faut-il vraiment perdre trois kilos pour être au top sur la plage cet été ? Bien sûr que non : d’ailleurs, la mode l’a bien compris. De plus en plus ces dernières années, on a vu fleurir des campagnes de pub avec des modèles pas forcément filiformes : chez Kate Spade, Versace ou même Tommy Hilfiger et Mango, la « taille 0 » n’est plus la seule référence. Pour autant, ne nous réjouissons pas trop vite : on est encore très loin d’une société tolérante envers les personnes en surpoids. Dans le monde de la pub, on appelle ça du « tokénisme » : mettre en avant des minorités de façon ponctuelle, sans jamais rien changer au problème de fond.