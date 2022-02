La Zone Mazaurette : transpirer à grosses gouttes, la nouvelle solution pour séduire ?

Cette semaine, dans sa chronique sexe, Maïa Mazaurette répond à la question de Juan Arbelaez : comment gérer le manque de sexe ? Dans le reste de l’actu, Maïa Mazaurette nous emmène à New-York, San Francisco et Munich pour découvrir des fêtes un peu spéciales. Au programme : transpirer à grosses gouttes pour attirer de potentiels partenaires. Car oui, sexuellement, les odeurs ont plein de pouvoirs : elles attirent, intriguent ou repoussent. Il y a trois jours, Kanye West a supprimé toutes les photos de son compte Instagram. Le chanteur américain voulait s’excuser d’avoir harcelé son ex-compagne, Kim Kardashian. Il en avait profité pour poster un message d’excuse, supprimé depuis. Pas certain que cette solution soit la meilleure. Quoi qu’il en soit, on a hâte que Kanye West comprenne que quand une femme dit non, c’est non… Pour finir, Maïa Mazaurette nous recommande « Vous ne désirez que moi » de Claire Simon, sorti la semaine dernière au cinéma. Le film retrace la passion amoureuse entre l’écrivaine et réalisatrice Marguerite Duras, et l’auteur et comédien, Yann Andréa, de 38 ans son cadet. On y découvre comment Marguerite Duras dirigeait son amant sur les plateaux et dans leur intimité. Elle lui imposait comment s’habiller, quoi manger et aurait même tenté de lui faire changer d’orientation sexuelle. C’est avant tout un film qui parle d’emprise et qui, pour une fois, montre que celle-ci n’est pas qu’une question d’hommes cruels et de femmes victimes, mais surtout une question de pouvoir.