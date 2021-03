La zone Mazaurette : tromper ou ne pas tromper, telle est la question

Toutes les semaines, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que vous vous posez sur l’amour, le couple, le corps et la sexualité. Ce mardi, elle répond à Robert qui se demande si textoter c’est tromper, à Clémence et Etienne qui se demandent pourquoi la fidélité n’est plus à la mode, à Tomy qui veut savoir comment reconstruire une histoire après un deuil et à Gina qui se demande si c’est normal d’avoir moins de rapports sexuels depuis qu’elle a un enfant.