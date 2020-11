La zone Mazaurette : Trump et Biden, deux visions de la virilité

En savoir plus sur Yann Barthes

On l’aura compris, dans la course à la Maison Blanche s’affrontent deux hommes à la vision du monde diamétralement opposée. Deux façons de voir l’Amérique, sa place dans le monde, sa politique intérieure et extérieure et même deux virilités complètement différente. Car oui, le mâle blanc hétérosexuel est lui aussi pluriel. Certes, Donald Trump et Joe Biden sont tous deux des hommes, blancs et plus tous jeunes, mais au-delà de ça, peu de choses les rapprochent. Le débrief de Maïa Mazaurette.