La Zone Mazaurette : un iceberg en forme de pénis enflamme le Canada

La nature est parfois bien faite. C’est au Canada, au large de la ville de Dildo (littéralement godemiché en français) qu’a été aperçu un curieux iceberg en forme de pénis. La faute au réchauffement climatique, l’iceberg a perdu son gland à peine 24h plus tard, mais la médiatisation de cet étrange bloc de glace a permis d’éveiller les consciences sur la rapidité du changement climatique. Le monde du sexe peut-il devenir vert ? En France, on estime que les préservatifs, sextoys et autres lubrifiants représentent à eux-seuls 223 millions de tonnes de déchets. Pour lutter contre ce problème, plusieurs solutions existent, de celles à ne surtout pas reproduire chez soi à celles qui pourraient faire l’avenir.