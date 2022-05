La Zone Mazaurette : un nouveau préservatif, spécial rapports anaux

Bonne nouvelle pour la planète sexe. Les autorités administratives américaines ont, pour la première fois, validé l’efficacité d’un préservatif spécifique aux pratiques anales. Il n’y avait jusqu’alors jamais eu de tests portant uniquement sur cette pratique. Le risque de taux de transmission de maladies sexuellement transmissibles au cours d’un rapport anal non-protégé serait pourtant dix fois supérieur à celui d’une pénétration vaginale comme nous l’explique, ce vendredi 6 mai, Maïa Mazaurette dans sa chronique sexe. La fatigue, le manque de désir et les sécheresses vaginales seraient de réels freins au plaisir pour les femmes matures. Selon une étude américaine, seules 27 % des femmes entre 40 et 60 ans se disent pleinement satisfaites de leur vie sexuelle. Pas moins de 60 % d’entre-elles estiment qu’il est important d’accepter les changements de leur corps pour mieux se sentir dans leurs relations au moment d’affronter la ménopause. D’après une nouvelle étude américaine, les femmes qui gagnent plus que leur conjoint sont deux fois plus susceptibles de simuler leurs orgasmes que les autres. L’explication ? Les femmes ont tendance à rassurer les hommes sur leur vulnérabilité. Celles gagnant plus que leur partenaire se sentiraient alors obligées de surcompenser lors de leurs rapports sexuels.