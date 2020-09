La zone Mazaurette : un Tour de France plus paritaire, où est le problème ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Cette année, Maïa Mazaurette rejoint l’équipe de Quotidien ! Tous les soirs, dans sa zone, elle nous parlera de corps sous toutes ses formes, de nos identités multiples, de nos envies, de nos tabous, bref de tout. Pour sa première, elle revient sur la polémique qui a marqué cette fin d’été : la parité sur le podium du Tour de France. Eh oui, dans l’ancien monde, on (généralement deux jeunes femmes) embrassait chaleureusement le vainqueur de chaque étape sur son petit podium. Pas cette année : Covid oblige, les bisous ont disparu et, tant qu’à faire, désormais une femme ET un homme féliciteront le grand gagnant. Il n’en fallait évidemment pas plus pour faire enrager la twittosphère très fâchée de voir de dangereuses et radicales féministes obtenir gain de cause.