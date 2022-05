La Zone Mazaurette – Une femme à Matignon : la France est-elle en retard ?

Le prochain Premier ministre sera-t-il une Première ministre ? Interrogé, Emmanuel Macron a laissé entendre qu’il était tout à fait prêt à envisager l’hypothèse. Prudence toutefois : il avait déjà formulé l’envie d’avoir une femme Première ministre en 2017 avant de nommer deux hommes à Matignon pendant son mandat. Pourtant, les choses changent bien : de plus en plus dans le monde, et particulièrement en Europe, on voit des femmes accéder au pouvoir. En Nouvelle-Zélande par exemple, mais aussi en Suisse, en Lituanie, en Estonie, en Écosse, au Danemark ou encore en Finlande. Plus le temps passe et plus ces femmes prennent le pouvoir, plus leur présence à des postes de responsabilités devient banale, normale. C’est comme ça qu’on peut faire sauter le plafond de verre, mais en France, est-ce déjà le cas ?