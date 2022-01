La Zone Mazaurette : Valérie Pécresse, yo-yo féministe

Tous les jeudis, Maïa Mazaurette fait un point sur la campagne présidentielle. Cette semaine, elle s’intéresse au féminisme de Valérie Pécresse. La candidate de la droite, dans le trio de tête pour accéder au second tour, multiplie les messages contradictoires à ce sujet. Un jour elle assure que « rien de tel qu’une femme pour faire le ménage », le suivant elle signe une tribune contre les féminicides et fait la promesse d’une hausse de 50% des budgets des tribunaux pour lutter contre les crimes et les agressions sexuelles et sexistes.