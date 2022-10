La Zone Mazaurette : voilà ce que voit un mineur sur les sites porno

Après six mois de travail, le Sénat a dévoilé ce mercredi son rapport de 189 pages sur les dangers de la pornographie. On y apprend par exemple que la France est le 4ème pays le plus consommateur de pornographie et un porno pas franchement flatteur pour la société. Le rapport du Sénat décrit les contenus porno comme « une machine à broyer les femmes » au « paroxysme de la violence » qui seraient « toxiques pour les mineurs comme pour les adultes »