La Zone Mazaurette : vous saurez tout sur le porno préféré des Français

En 2022, on garde les bonnes habitudes : le vendredi, Maïa Mazaurette nous parle sexe et répond à toutes nos questions. Cette semaine, elle répond à la question de Stéphane Guillon qui s’inquiète de savoir si la masturbation peut rendre sourd. Elle répond aussi à Frédéric Beigbeder qui veut savoir si les hommes simulent eux aussi l’orgasme parfois. Enfin, Maïa Mazaurette fait un point sur les chiffres de la consommation de porno dans le monde et, surprise, la France est très bien classée dans ce domaine.