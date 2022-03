La Zone Mazaurette : Zelensky vs Poutine, deux masculinités opposées

Une guerre, deux hommes, deux versions très différentes de la masculinité. D’un côté, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, qui s’attache aux clichés classiques de la masculinité en inventant dans le même temps ses propres codes. Il se montre chef de guerre, mais tout sourire et entouré de ses ministres. De l’autre, Vladimir Poutine, l’homme qui s’entretient lui aussi avec ses ministres à la condition d’être à une distance de 10 mètres sur une table devenue grotesque. Contrairement à Zelensky, Vladimir Poutine apparaît le plus souvent seul, isolé, rigide et glacial.