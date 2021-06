L’alliance Bayou-Pulvar-Autain en Île-de-France peut-elle vraiment fonctionner ?

Pour tenter de défaire Valérie Pécresse en Île-de-France, le candidat EELV Julien Bayou s’est associé à la socialiste Audrey Pulvar et l’Insoumise Clémentine Autain pour ne former qu’une seule et même liste au second tour des élections régionales. Une alliance historique qui essuie des torrents de critiques de la part de la majorité et de la droite. Paul Gasnier a suivi cette campagne à trois têtes ce mardi.