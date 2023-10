L’amour est-elle la plus grande force qui régit le monde ?

Maïa Mazaurette répond à la question de Red, invité du soir, « L’amour est-elle la plus grande force qui régit le monde ? ». La chroniqueuse « sexe », répond par la négative de par la vulnérabilité à laquelle l’amour nous expose, sa possible non-réciprocité. Elle met en avant la faiblesse et la fragilité, qui tout de même rend l’amour précieux.