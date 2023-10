L’amour est-il une autre forme de guerre ?

Maïa Mazaurette se penche dans sa chronique sur les paroles de différents titres de Francis Cabrel relatives à l’amour afin de confirmer ou non certaines statistiques ou idées reçues. Elle décrypte l’un de ses plus grands succès « Je l’aime à mourir », sortie en 1979, avec une question « L’amour est-il une autre forme de guerre ? ». Certaines pulsions ou rapports sexuels peuvent en effet ressembler à une scène de guerre, ce qui contrebalance avec la tendresse et l’hormone de l’ocytocine.