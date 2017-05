Le lancement de la campagne du PS pour les législatives, un combat perdu d'avance ?  

C’était le tout premier meeting des législatives et ça se passait dans la petite salle Jean Moulin. Était présent le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, lui-même candidat... Bon, ça manquait un peu de jeunes pour refonder le parti, le PS s’est pris une taule à la présidentielle, donc là, faut booster les troupes. Un peu comme une grande séance de thérapie collective. Si elle est rassemblée, alors…alors c’est pas grave si au premier rang, il y le sénateur-maire du Mans, Jean-Claude Boulard, qui avait apporté son soutien à Macron avant le premier tour. Il avait même failli être exclu du PS. Mais ça, c’était avant... Objectif ce soir : clarifier la position du PS vis-à-vis de Macron... Il n’a pas été de tout repos ce quinquennat. Et pourtant, on sent déjà une pointe de nostalgie chez Stéphane Le Foll...