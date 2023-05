L’ancien président de la République, François Hollande, est l’invité de Quotidien (Partie 2)

En pleine crise sociale sur fond de rejet de la réforme des retraites, alors qu’on s’interroge sur l’avenir de nos démocraties et la pertinence de notre Constitution, Yann Barthès reçoit un homme qui a été au pouvoir pendant 5 ans, l’ancien président François Hollande. 5 ans pendant lesquels la France a connu la légalisation du mariage pour Tous, la controversée loi Travail, mais aussi les plus terribles attentats de son Histoire. 5 ans pendant lesquels le 49-3 a été appliqué à deux reprises, 5 ans d’une popularité présidentielle en berne et 5 ans d’un engagement pour le climat qui aura donné, à travers la COP 21, un peu d’espoir au monde. Quel regard l’ancien président de la République porte-t-il sur la situation actuelle en France ? Considère-t-il, comme l’historien Pierre Rosanvallon, que le pays traverse une grave crise démocratique ? Notre démocratie, notre République, peut-elle selon lui rester la même ? On en parle avec François Hollande sur le plateau de Quotidien.