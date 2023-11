L’animateur Cauet accusé de viols

Depuis 20 ans, Sébastien Cauet est l’un des animateurs radio phares. Il y a quelques jours, l’homme de 51 ans, qui officie sur NRJ a été mis en retrait par sa direction suite à un dépôt de plainte pour deux viols. C’est via les réseaux sociaux que certains témoignages ont fleuri ces derniers jours. Et notamment celui de Julie, âgée de 25 ans, qui raconte avoir été amené dans la chambre de l’animateur afin de lui présenter des maquettes de radio lorsqu’elle avait 16 ans et lui 42. Puis, elle raconte un deuxième viol en 2022 dans la voiture de l’ancien présentateur de « La Méthode Cauet ». Le principal intéressé assure lui avoir « les preuves de son innocence » et évoque une « entreprise de déstabilisation ». Il a également déposé deux plaintes pour dénonciation calomnieuse et harcèlement. Les femmes qui témoignent dans l’Obs parle d’une ambiance malsaine au sein de la société qui produit l’émission sur NRJ. A l’heure actuelle, Sébastien Cauet n’a pas été mis en examen.