L’arbre de la subtilité, selon Elisabeth Borne

C’est une tradition : dès lors qu’un (ou une) Premier Ministre passe le cap des six mois de mandat, on l’autorise à planter son propre arbre dans les jardins de Matignon. Ce lundi, Elisabeth Borne a donc eu l’insigne honneur d’aller planter son arbuste, choisi non sans subtilité.