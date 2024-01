L’armée ukrainienne tente d’attirer les femmes avec une commande massive d’uniformes féminins

Marc Beaugé En savoir plus sur

Alors que la guerre continue de sévir en Ukraine, le ministre de la Défense du pays a annoncé la commande de 50 000 uniformes pour femmes. Un uniforme spécifique avec des vestes à tailles ajustables, un pantalon à la taille plus haute, des épaules plus étroites ou encore des manches resserrées. Une façon d’attirer peut-être plus de soldats alors que l’armée en demande 500 000 supplémentaires. Sur 800 000 soldats déjà mobilisés dans le conflit contre la Russie, 40 000 femmes sont déjà présentes.