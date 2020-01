L’Assemblée nationale a-t-elle un problème avec le harcèlement ?

Au Sénat ou au Parlement européen, une cellule de prévention et d’accompagnement des victimes de harcèlement moral et sexuel a été mise en place ces dernières années. En revanche, rien à l’Assemblée nationale. Pourtant, d’après le collectif Chair Collaboratrice, une employée sur deux aurait été victime de propos sexistes et une sur cinq d’agression sexuelle. Pourquoi l’Assemblée nationale tarde-t-elle à se saisir du problème ? Paul Gasnier a enquêté.

En savoir plus sur Yann Barthes