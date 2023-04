L’Assemblée nationale a un nouveau joujou

L’Assemblée nationale a un nouveau gadget : un chronomètre qui déroule à chaque prise de parole dans l’hémicycle, de quoi ne jamais dépasser les deux minutes maximum par question au gouvernement. Le week-end dernier, France 2 a diffusé une séquence étrange à l’Assemblée, rendue possible grâce à des micros attachés à la veste de plusieurs députés de l’hémicycle, parfois de façon visible, parfois non. La Première ministre est dans le viseur d’un nombre grandissant de snipers, lesquels ne se cachent plus pour tirer à balles réelles contre ses méthodes et son avenir.