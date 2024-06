L’Assemblée nationale est-elle encore le lieu de la délibération démocratique ?

Chaque jour un peu plus elle se transforme en arène de happening pour députés en recherche d’attention. Hier, le LFI Sébastien Delogu a brandi un drapeau palestinien dans l’hémicycle alors que c’est interdit (et qu’il le sait). Juste après, dans la salle des 4 colonnes, deux députés se sont hurlés dessus devant les caméras : l’un crie porc. L’autre répond crapule antisémite. Bref, tous les usages volent en éclat. Alors le jour d’après était-il un peu plus calme ? Abda Sall, Fanny Duvot et Bardia Sabeti sont retournés dans l’arène où les députés défilent sur les lieux de l’altercation.

