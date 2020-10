L’Assemblée nationale sera-t-elle (de nouveau) le prochain cluster ?

En savoir plus sur Yann Barthes

L’inquiétude monte chez les députés et leurs collaborateurs depuis la découverte de plusieurs cas de Covid à l’Assemblée nationale. Au plus fort de la crise, en début d’année, l’hémicycle avait déjà été durement touché par la mort de Claude Goasguen et la contamination d’une trentaine d’autres députés. Pour éviter de redevenir un cluster, l’Assemblée nationale a pris des mesures, mais sont-elles suffisantes ? Paul Larrouturou est allé vérifier sur place.