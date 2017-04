Last Train - "Between wounds" sur la scène de Quotidien  

C’est l’histoire géniale de quatre amis d’enfance qui montent un groupe de rock dans le garage de leurs parents…. Aujourd’hui, ils ont bien grandi… Ils s’appellent « Last Train » C’est la sensation du rock français avec du cuir et des grosses guitares … Après une tournée dans tous les plus grands festivals d’Europe… En passant par la Chine, le Vietnam… Et les arènes de Nîmes en première partie de Muse. Voici Last Train avec « Between wounds ». Leur album « Weathering » est disponible partout. ils seront au Bataclan le 9 mai.