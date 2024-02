L’attente interminable de l’annonce du remaniement

On l’attendait depuis le début de semaine, mais finalement rien. Reporté chaque jour depuis mardi, le remaniement n’a toujours pas eu lieu et le casting gouvernemental toujours pas dévoilé donc. Sur les plateaux des différentes matinales, aucune trace de membre du gouvernement. Seule Elisabeth Borne, ancienne Première ministre s’est exprimée sur le sujet. Selon les commentateurs, cela ne devrait désormais plus tarder et un nom revient avec insistance pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra.

