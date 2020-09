En savoir plus sur Yann Barthes

Eh oui, le temps file à toute vitesse. On s'est en rendu compte la semaine dernière quand l'interview de Lionel Jospin a fait du bruit. Enfin, pour ceux qui savent qui il est. Ou quand on a essayé de comprendre la dernière mode sur Tik Tok. Bref, on a vieillit, mais heureusement, avec le grand âge arrivent plein de bons conseils. Laura Felpin fait le point.