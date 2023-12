Lauren Malka se livre sur les scènes de femmes attablées dans "Mangeuses"

Lauren Malka est l'autrice d'un ouvrage intitulé "Mangeuses", qui met en lumière les femmes attablées dans le but prioritaire de manger. Des scènes particulièrement rares dans la littérature. Après avoir notamment observé les scènes de restriction et d'anxiété alimentaire chez les femmes écrivaines, elle s'est rendue compte du fort nombre de personnages féminins anorexiques et boulimiques. L'autrice explique également que les troubles alimentaires touchent environ 20% de la population.