Laurence Ferrari détonne lors de la conférence de presse d’Emmanuel Macron

Au cœur de la salle des fêtes de l’Elysée ce mardi, plus de 200 journalistes n’attendaient qu’une chose, interroger Emmanuel Macron sur ces nouvelles mesures. Mais seuls les médias nationaux ont finalement pu poser leurs questions. Et pour recevoir le micro, il fallait certainement l’avoir négocié en amont. Parmi eux, Laurence Ferrari, journaliste sur Cnews a décidé de ne pas vraiment respecter les codes de cette conférence de presse avec une intervention de plus d’une minute. Face à cette question jugée comme un édito, le président de la République s’est quelque peu montré arrogant. Mais dans les rangs de la chaîne et du côté du Rassemblement National, l’intervention est jugée comme « remarquable » et « percutante ». Pascal Praud a lui défendu sa consoeur face aux critiques sur Europe 1 ce mercredi matin.