Laurent Ruquier a fait partie des premiers animateurs à mettre Eric Zemmour sur les plateaux de ses émissions. Aujourd'hui, on lui reproche de lui avoir donné un tremplin pour ses idées et ses polémiques. Laurent Ruquier, lui, rappelle qu'il n'est pas celui qui l'a découvert et que ses polémiques font partie d'un "one-man show" très utile.