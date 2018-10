Laurent Ruquier est à la tête de trois émissions : On n'est pas couché, les Grosse Têtes et les Enfants de la télé. Dans ces trois émissions, surtout les deux premières, les clashs sont monnaie courante. Pourtant, Laurent Ruquier réfute l'hypothèse selon laquelle il y aurait plus de clash aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pour lui, la différence réside dans l'impact des réseaux sociaux.