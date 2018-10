Le président de la région AUVERGNE-Rhône-Alpes était en Ardèche cette semaine pour visiter un centre sportif. Et comme à chaque fois, il a tout donné, quitte à prendre des risques. Parce que quand on aime le sport, on ne compte pas. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Laurent Wauquiez se donne pour (le sport) les caméras.