Les no go zones made by Wauquiez

Paul Larrouturou s'est intéressé au discours de Laurent Wauquiez. C'était en octobre dernier. Celui-ci parlait des no go zones dans une interview sur un plateau radio. il exprimait, à demi mot, sa crainte du grand remplacement, une théorie d’extrême droite complotiste, des zones de non droit. Pour les trouver, c'était très simple, il suffisait d'aller près de Saint-Etienne, à Firminy. Paul Larrouturou a donc fait le déplacement... . Extrait Quotidien du 29 novembre 2017